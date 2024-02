Cássio celebra marca de 700 jogos com a camisa do Corinthians

A marca foi atingida na derrota do Timão para o Santos, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Já na vitória contra a Portuguesa, na rodada seguinte do torneio estadual, na Neo Química Arena, ele recebeu uma homenagem.

Considerado um dos maiores jogadores da história da agremiação, o goleiro, de 36 anos, coleciona títulos em sua passagem pelo Corinthians, com um Mundial, uma Libertadores, dois Brasileiros , quatro Paulistões e uma Recopa Sul-Americana.

Em seu próximo desafio, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. Ainda na lanterna do Grupo C, o Timão está com nove pontos e atrás de Inter de Limeira (10), Mirassol (11) e RB Bragantino (14).