Carpini quase escalou lateral de 16 anos no San-São, mas decidiu preservar o garoto

O técnico Thiago Carpini teve um baque de última hora no São Paulo antes do clássico contra o Santos, nesta última quarta-feira, no Morumbis. Durante o aquecimento, o lateral direito Moreira, que seria titular no duelo, sentiu dores na coxa direita e precisou ser cortado pelo treinador.

Carpini fez uma escolha ousada. Ele trocou o ala por Giuliano Galoppo, que completou o meio de campo com Alisson e Pablo Maia. O paraguaio Bobadilla foi deslocado para o lado direito. O Tricolor, portanto, iniciou o embate sem um lateral de ofício.

O comandante tinha apenas uma opção no banco de reservas: Igor Felisberto. O lateral direito de só 16 anos, que fez parte da campanha do clube na última Copinha, quase foi escalado como titular no San-São.