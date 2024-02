Carille, treinador do Santos, reforça retrospecto positivo em clássicos paulistas

Comandando o Santos, Fábio Carille bateu o São Paulo no Morumbis na última quarta-feira e aumentou seu bom retrospecto em clássicos paulistas. De acordo com os dados do Sofascore, ele possui 60,5% de aproveitamento neste quesito.

O técnico de 50 anos comandou dois clubes paulistas em sua carreira: o Corinthians, em 2017, 2018 e 2019, e o Santos, em 2021, 2022 e 2024. Somando os jogos pelas duas equipes, são 38 clássicos paulistas disputados, com 20 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Ainda neste recorte, a equipe de Carille marcou 40 gols, sofreu 28 e passou 16 jogos sem ter seu gol vazado. Apenas contra o São Paulo, ele possui 64% de aproveitamento.