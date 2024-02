Carille cita "expectativa muito grande" com Morelos no Santos, mas adota cautela

"Tenho uma expectativa muito grande diante do Morelos, acompanho há muito tempo, mas ainda falta um pouco. Tem participado de jogos, ele precisa de minutagem. Tenho certeza que ele não aguenta mais de 60 ou 60 minutos. Vai ganhando confiança junto com o time, é um fazedor de gols. Quem tiver jogando de 9 as oportunidades vão aparecendo bem mais", declarou.

O centroavante, que sofreu uma importante lesão muscular na reta final de 2023. teve a sua estreia na temporada atrasada por conta de problemas de documentação após uma redução salarial. Com isso, ele jogou pela primeira vez apenas no dia 4 de fevereiro.

Agora, Morelos espera seguir contribuindo e animando a torcida do Peixe no domingo, na partida contra o Novorizontino, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).