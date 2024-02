Brasileira Luisa Stefani e holandesa Demi Schuurs avançam à semifinal no WTA 1000 de Doha

Nesta quinta-feira, a tenista brasileira Luisa Stefani, número 16 do ranking mundial, ao lado de sua companheira holandesa Demi Schuurs, venceu as quartas de final por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e se classificou para a semifinal de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar. Elas enfrentaram Elise Mertens, da Bélgica, e Hsieh Su-wei, de Taiwan.

Apesar do favoritismo das adversárias, que lideram o ranking da WTA e são as atuais campeãs do Austrália Open, Luisa e sua parceira ganharam o jogo rapidamente, em apenas uma hora e nove minutos de partida.