Bayern bate recordes negativos em derrota para a Lazio na Liga dos Campeões

None of Bayern's 17 shots against Lazio tested Ivan Provedel, which is the most shots any team has attempted without any of them being on target in a single #UCL match since the start of the 2015/16 season.

Essa é a primeira derrota do Bayern em jogo de ida das oitavas do torneio europeu após 11 temporadas. O último placar adverso havia sido em 2011/12 contra o Basel por 1 a 0.