Bahia volta a vencer na Copa do Nordeste; Atlético-GO goleia e Criciúma perde de virada no Catarinense

Com o triunfo diante de sua torcida, o Bahia voltou a vencer após a derrota para o River-PI na última rodada. O time assumiu a liderança do Grupo B do torneio, chegando aos seis pontos. Enquanto isso, o América-RN segue na lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto somado.

Também nesta quinta-feira, Treze e CRB empataram em 1 a 1 no Estádio Governador Ernani Sátyro. O duelo entre ABC e Botafogo-PB, por sua vez, foi suspenso. A arbitragem decidiu pela suspensão do jogo após um problema em uma das torres de iluminação do estádio.