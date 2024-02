Athletico-PR fica no empate contra o Operário, mas retoma liderança do Paranaense

Nesta quinta-feira, na Ligga Arena, o Athetico-PR empatou com o Operário por 0 a 0, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paranaense. Os 90 minutos foram marcados pelo equilíbrio entre os dois times, que não conseguiram criar chances claras de gol.

Com o resultado, o Athletico-PR assume novamente a primeira colocação da tabela, com 21 pontos, seguido pelo rival Coritiba, que tem 20. A equipe, assim, interrompe a sequência de cinco vitórias consecutivas. Já o Operário continua na quinta colocação da tabela, com 14 pontos.

Pela próxima rodada do Paranaense, o Athletico-PR tem o clássico contra o Coritiba, neste domingo. A partida está marcada para começar às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O Operário, por sua vez, voltará a campo no mesmo dia diante do Cascavel, no Estádio Germano Kruger, às 16h.