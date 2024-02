Após segunda derrota seguida, Carpini vê oscilação do São Paulo com naturalidade

No último sábado, o São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta, em Campinas, por 2 a 0. O time, que havia acabado de quebrar o tabu em Itaquera, contra o Corinthians, e do título da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, passa pelo seu primeiro momento de instabilidade na temporada.

O goleiro Rafael negou que o Tricolor esteja relaxado com os bons resultados recentes, mas admitiu que a derrota no clássico acende o "sinal de alerta".

"Não acredito em relaxamento, ao meu ver não merecíamos a derrota, controlamos o jogo. Eles tiveram só o pênalti e outro chute no primeiro tempo. É claro que a vitória era muito importante, a derrota ela preocupa, acende o sinal de alerta. O grupo é comprometido, agora é pensar no jogo de sábado para pontuar e voltar ao caminho das vitórias", disse o jogador à CazéTV, na saída de campo.

Com um jogo a menos, o São Paulo continua na liderança do Grupo D, com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado por São Bernardo e Novorizontino. A equipe vai em busca da reabilitação neste sábado (17), quando enfrenta o Bragantino no MorumBis, a partir das 18h (de Brasília).

