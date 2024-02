Após sair com desconforto na coxa, Maycon será avaliado diariamente no Corinthians

Apesar da goleada contra o Botafogo-SP por 4 a 1, o Corinthians ganhou uma preocupação para o clássico contra o Palmeiras: Maycon saiu de campo após desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.

Nesta quinta-feira, o Timão atualizou a situação do volante. Ele passará por avaliações diárias para acompanhar a sua evolução.

Titular absoluto do Corinthians, Maycon disputou os oitos jogos da equipe no Paulistão, com um gol marcado e duas assistências. Antes de sair, o jogador era um dos destaques do Alvinegro Paulista na partida.