Após empate, Felipão defende Edenilson e critica torcida do Atlético-MG

O Galo terminou a temporada de 2023 com grande desempenho e, para este ano, a equipe conseguiu manter seu treinador e grande parte do elenco. Apesar disso, Felipão admitiu que o Atlético-MG vem apresentando dificuldades nos jogos e que tem cobrado os atletas para uma melhora.

"Entendemos que temos uma boa equipe, que estamos com algumas dificuldades. Um pouco mais do que eu esperava... Mas não vou cobrar dos meus jogadores nada mais do que tenho cobrado, porque, aos poucos, algumas coisas vão acontecendo. Temos que analisar algo bom também, se a torcida entende que só existe o ruim, vamos fazer o quê? Não vamos dizer nada", disse.

O próximo compromisso do Atlético-MG está marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro.