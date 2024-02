António elogia jogadores do Corinthians após goleada contra Botafogo-SP e projeta Derby: "Vamos competir"

"O Derby carrega uma carga emocional, especialmente para o torcedor, e temos responsabilidade. Temos sempre que jogar para ganhar. Domingo é para ganhar. Vamos competir, trabalhar muito, e vamos dar tudo para conquistar os três pontos", complementou o treinador.

Com o triunfo em Ribeirão Preto, o Corinthians chegou aos nove pontos no Estadual, mas segue na lanterna do grupo C. Red Bull Bragantino (14), Mirassol (11) e Inter de Limeira (10) estão à frente do Timão na tabela.

Veja outros trechos da coletiva de António Oliveira:

Análise do jogo

"Foram minutos de qualidade do Corinthians, especialmente nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, chegamos cedo ao gol. Acho que cada um dos gols está dentro daquilo que queremos, dentro do nosso comportamento. Houve uns 20 minutos do Botafogo na primeira parte, em que eles pareciam por cima, tivemos falhas, especialmente na nossa primeira fase de construção, com erros técnicos. Corrigimos algumas situações na segunda parte. O gramado atrapalhou, a bola não rolou bem. No segundo tempo, com o gramado mais seco, com a qualidade dos jogadores, aproveitamos os espaços. A equipe toda está de parabéns. Estou orgulhoso dos jogadores. Todos, sem exceção. A vitória é deles".

Importância de seu trabalho