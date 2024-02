Alvo de desconfiança da torcida, Juan ganha respaldo de Carpini no São Paulo

O atacante Juan decepcionou no clássico entre São Paulo e Santos, na última quarta-feira, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Escalado como dupla de ataque de Calleri, ele desperdiçou algumas chances de gol e ouviu críticas da torcida.

Apesar da chateação dos torcedores são-paulinos com o desempenho do jogador, Juan segue respaldado pelo técnico Thiago Carpini. O treinador saiu em defesa do jovem atleta e elogiou a sua atuação após a derrota no San~São.

"A gente entende a chateação do torcedor. O Juan é um cara que trabalha muito, seria muito injusto a gente colocar a derrota nas costas do Juan. Tivemos chances, gol anulado no primeiro e no segundo tempo. Ele fez um gol na última partida nossa no Morumbis. Hoje ele cumpriu várias funções, é um atacante que também se cobra pelos gols. Outros atletas tiveram chances hoje e não fizeram, não posso culpar o Juan. A chateação da torcida é dele também", afirmou Carpini em entrevista coletiva.