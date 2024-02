Acertado com Corinthians, Pedro Henrique chega em São Paulo para realizar exames médicos

Os dirigentes do Corinthians identificaram uma carência no setor da ponta e viu no atleta de 33 anos uma oportunidade de mercado. O jogador perdeu prestígio com Coudet no Colorado e estava negociando com o Vasco, mas as tratativas emperraram.

Após longo período na Europa, Pedro Henrique retornou ao Brasil em 2022 para vestir as cores do Inter. Ao todo, o atleta soma 90 jogos, 21 gols e sete assistências pela equipe do Sul.

O clube também monitora opções para a zaga e busca mais um volante, mas a tendência é que o elenco esteja fechado apenas no Campeonato Brasileiro.