Abel elogia dinâmica do Palmeiras e comemora vitória contra o São Bernardo: "Arrancada a ferros"

O Palmeiras venceu o São Bernardo na noite desta quinta-feira, por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Flaco López marcou o gol palmeirense aos 42 minutos do segundo tempo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou a postura de seu time e celebrou a vitória que, segundo ele, foi "arrancada a ferros".

"Esperava que o São Bernardo viesse com uma linha de 5, mas veio com uma linha de 4. Nossos jogadores rapidamente se ajustaram a essa dinâmica. Temos que recuperar os que jogaram e treinar os outros e escolher o melhor 11 a cada jogo que passa. Fico feliz pelas trocas que fiz, é preciso ter audácia, coragem. Queremos energia no jogo inteiro. Graças a Deus nenhum jogador se lesionou, porque foi um jogo com entradas muito violentas", disse.

Novamente, o técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe bem mexida em relação à última escalação. O treinador tem dado minutos para todos os jogadores do elenco. A partida contou com o retorno de Endrick e estreia de Lázaro. Flaco López, que entrou no segundo tempo, foi quem resolveu o jogo depois de bom cruzamento do jovem Estêvão, de 17 anos.