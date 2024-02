Willian Bigode desencanta e quer se consolidar como 9 do Santos

Semana de clássico. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/Y0TM8MRnRO

? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

Com isso, o experiente atacante tem a chance de se consolidar como o 9 do Santos, ainda mais após ter tirado o peso do primeiro gol pelo time. Ele já foi titular em três partidas e acionado no segundo tempo por quatro vezes, sendo o único concorrente ao posto a ter disputado todos os jogos do Peixe no ano.

Contando com Willian, o Santos encara o São Paulo às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. Com 16 pontos, o Peixe lidera o Grupo A do torneio estadual.