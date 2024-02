RB Leipzig x Real Madrid: confira informações e onde assistir ao jogo pela Champions

As oitavas de final da Champions League começam nesta terça-feira. O Real Madrid terá pela frente o RB Leipzig, às 17h (de Brasília), na Red Bull Arena.

A partida terá transmissão do SBT e do canal fechado TNT, além do streaming HBO Max.

"O Real Madrid desenvolveu-se de forma notável esta temporada e tornou-se uma das equipes mais fortes da Europa. Eles estão excepcionalmente em todas as áreas. Sabem o que significa jogar na Champions e vencê-la também", disse o técnico Marco Rose.