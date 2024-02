Corinthians: Félix Torres jogou todos minutos deste Paulistão e lidera ranking

O zagueiro Félix Torres chegou ao Corinthians em janeiro, mas parece que tem mais tempo de casa. O equatoriano de 27 anos é o único jogador de linha do elenco alvinegro com todos os minutos jogadores no Campeonato Paulista até o momento, se igualando ao goleiro Cássio. Ambos acumulam 630 minutos no Estadual, segundo a plataforma ogol.

Dos companheiros de linha, quem mais se aproxima de Félix Torres é o volante Maycon, com 612 minutos jogados. O lateral direito Fagner vem logo atrás, com 611.

Titular absoluto da seleção do Equador, Félix chegou com moral no Corinthians. A diretoria do Timão topou pagar US$ 6,5 milhões (R$ 31,5 milhões) ao Santos Laguna por 80% do defensor, com contrato válido até final de 2027.