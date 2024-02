Wellington Rato lidera estatísticas de criação no São Paulo; veja números

Além da liderança nos passes diretos para gol, Wellington Rato também se destaca em outras estatísticas de criação. O atleta de 31 anos é também, segundo o site Sofascore, o maior gerador de grandes chances, com duas oportunidades criadas.

Com uma grande porcentagem de acertos nos passes (80%) e bolas longas (81%), o meia lidera o ranking de passes-chave por jogo, com uma média de 2,4 no Paulistão.

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no MorumBis. O Tricolor Paulista é o líder do Grupo D, com 13 pontos, enquanto o Peixe ocupa a primeira colocação do Grupo A, com 16.

