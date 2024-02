Em seis jogos, Flaco López marcou metade dos gols que fez em 2023 pelo Palmeiras

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Santo André, na noite de segunda-feira (12), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Autor do gol do Verdão, Flaco López marcou metade dos gols que fez em 2023, com apenas seis jogos na temporada.

Em 2023, Flaco disputou 41 jogos e marcou oito gols. Enquanto isso, em 2024, Flaco entrou em campo em seis dos sete jogos do Palmeiras. O argentino ficou de fora apenas do empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, na estreia do Paulistão. Depois disso, disputou os outros seis jogos, sendo quatro deles como titular.

O camisa 42 marcou contra nas vitórias contra o Santos (3 a 2), Red Bull Bragantino (0 a 1), Ituano (2 a 0) e no empate com o Santo André (1 a 1). Assim, além de ter marcado em quatro jogos consecutivos do Paulista, alcançou Raphael Veiga na artilharia da equipe e do Estadual. Flaco passou em branco apenas contra Inter de Limeira e São Paulo, pelo Paulista e Supercopa, respectivamente.