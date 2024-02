Corinthians conta com retorno de convocados para sequência do Campeonato Paulista; confira

O Corinthians ganhou tranquilidade após a vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, em Itaquera. A equipe está na lanterna do grupo C do Paulista, com seis pontos conquistados.

Além do retorno do trio, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo para oficializar as chegadas do lateral direito Matheus França e do meia Igor Coronado. O clube tem até sexta-feira (16) para registrar novos jogadores para a primeira fase do Estadual.

Veja números de Matheus Donelli pelo profissional do Corinthians

10 jogos (8 como titular)



12 gols sofridos

Veja números de Guilherme Biro pelo profissional do Corinthians