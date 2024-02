Com Thiago Carpini, São Paulo não repetiu sua linha defensiva no Paulistão

Contra a Portuguesa, pela terceira rodada, Arboleda passou a ficar disponível para Carpini. O treinador, então, utilizou o equatoriano ao lado de Alan Franco, com Welington e Igor Vinícius nas laterais. O lateral direito, porém, se lesionou, e Rafinha assumiu a vaga no clássico contra o Corinthians, em uma linha de quatro com Diego Costa e Arboleda.

???? Bora para o treino desta segunda-feira! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/XniCQKsKEn ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2024 Pela sexta rodada, o São Paulo enfrentou o Água Santa com uma equipe alternativa. Patryck, Alan Franco, Ferraresi e João Moreira formaram a defesa do Tricolor. Por fim, no último sábado, contra a Ponte Preta, Carpini voltou a utilizar Diego Costa e Arboleda, desta vez com Moreira e Welington nas laterais.