Tiago Nunes rasga elogios a Luiz Henrique, reforço do Botafogo para a temporada

"Ele chegou há dois dias, entrou numa imersão de ativações do clube, que são naturais para um jogador da grandeza dele. Passou a manhã, tarde e noite envolvido ou com treinamentos. Ele conseguiu suportar bem fisicamente com um treinamento só com os companheiros", disse.

Luiz Henrique precisou ir à Espanha durante o Carnaval para resolver problemas particulares. O atacante voltou nesta segunda-feira e retornou aos trabalhos com o elenco do Glorioso.