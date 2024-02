São Paulo se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Santos com treino tático

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota contra a Ponte Preta no último sábado e iniciou sua preparação para o clássico contra o Santos. Com o desfalque de Wellington Rato, o Tricolor Paulista realizou treinos táticos no CT da Barra Funda.

Os trabalhos começaram comandados pelos preparadores físicos, com exercícios de mobilidade e força que começaram na parte interna do CT e terminaram no gramado. Na sequência, a comissão técnica dividiu o elenco em grupos. Os defensores fizeram atividades específicas, enquanto os demais trabalharam em finalizações e construção de jogadas.