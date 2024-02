São Paulo confirma lesão de Wellington Rato; Michel Araújo e Galoppo treinam

O São Paulo terá mais um desfalque importante para os próximos dias. O clube confirmou nesta segunda-feira (12) que o meia Wellington Rato foi diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral e iniciou o tratamento no Reffis Plus.

O jogador foi titular na derrota do Tricolor Paulista contra a Ponte Preta, no último sábado, pelo Campeonato Paulista. Aos 24 minutos do primeiro tempo, porém, teve de ser substituído por um desconforto na coxa esquerda.

Apesar da ausência de Wellington Rato, a equipe comandada por Thiago Carpini contou com duas novidades na atividade. Galoppo, que também foi substituído contra a Ponte Preta com dores na coxa, participou normalmente, assim como Michel Araújo, recuperado de amigdalite.