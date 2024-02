Santos inicia preparação para clássico contra o São Paulo no CT do Mirassol

Nesta segunda-feira, o Santos deu início à preparação para o clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão. O elenco trabalhou no CT do Mirassol.

Os titulares da partida do empate no último domingo foram para a academia. O restante do elenco, por sua vez, treinou no campo.

Para a partida, o técnico Fábio Carille deve contar com as voltas de Felipe Jonatan (pancada no tornozelo) e Julio Furch (dores no adutor direito). Cazares (pancada no tornozelo) é outro que pode voltar a ficar à disposição.