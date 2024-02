Santos exige "retidão e imparcialidade" após escolha de árbitra para clássico contra o São Paulo

Como citado no comunicado, o Santos entende que Edina cometeu "graves erros" em partidas do time no passado. Esta não é a primeira vez que o Alvinegro Praiano contesta a escolha da árbitra para apitar jogos da equipe, fato que também aconteceu em fevereiro de 2023, antes de clássico contra o Corinthians.

Além disso, em 2022, a FPF admitiu erro da equipe de arbitragem liderada por Edina na derrota do Peixe por 3 a 0 para o próprio São Paulo, na Vila Belmiro. Na ocasião, a árbitra não marcou dois pênaltis para os donos da casa.

Responsável pelo apito no confronto desta quarta-feira, Edina Alves Batista será auxiliada por Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa. Luiz Flávio de Oliveira será o quarto árbitro, enquanto Daiane Muniz dos Santos comanda o VAR.

Santos e São Paulo se enfrentam pela sétima rodada do Paulistão, às 19h30 (de Brasília) de quarta, no Morumbis. Com 16 pontos, o Peixe lidera o Grupo A do Estadual, assim como o Tricolor, que soma 13 unidades e ocupa a primeira posição do Grupo D.