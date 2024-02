Reforço do Grêmio, Diego Costa desembarca em Porto Alegre e passará por exames médicos

Diego Costa, reforço do Grêmio, desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira e já está no CT Luiz Carvalho. O atacante passará por exames médicos e assinará contrato com o clube até o fim de 2024.

No vídeo divulgado pela equipe gaúcha nas redes sociais, é possível ver o atacante entrando no CT e cumprimentando alguns funcionários. Os primeiros contatos de Diego Costa com os jogadores acontecerá ainda na tarde desta segunda, quando o elenco se reapresentará após o empate com o São Luiz.