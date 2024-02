Real Sociedad renova contrato de Take Kubo até 2029

? Desde Japón hasta Donostia. Tan lejos y tan cerca. ?? ????, ?? ???? ?? ????.#Take2029 | #WeareReal pic.twitter.com/N2YaRi7Y3C

Kubo chegou a equipe em 2022 e, de lá para cá, foi peça importante nas campanhas do time no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Take já realizou 71 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 15 assistências.

Antes de chegar ao clube basco, o atacante pertencia ao Real Madrid, desde 2020. Apesar disso, ele não chegou a jogar pelos Merengues. O japonês foi emprestado para Mallorca, Villarreal e Getafe, antes de se transferir em definitivo para a Real Sociedad.

Na atual temporada, o atleta fez 29 jogos, balançou as redes quatro vezes e deu seis passes para gol. Com a ajuda de seu bom desempenho, a equipe da Espanha se classificou para as oitavas de final da Champions e tem a chance de fazer sua melhor campanha na competição desde 1983.