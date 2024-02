Pedro Raul tem lesão na coxa direita e vai desfalcar o Corinthians

O Corinthians venceu a Lusa por 2 a 0, com tentos de Maycon, de pênalti, e Yuri Alberto. Com o triunfo, a equipe chegou a seis pontos na competição, ganhando respiro na briga contra a zona de rebaixamento.

O Alvinegro desembolsou US$ 5 milhões (R$ 20 milhões) ao Toluca, do México, por 100% dos direitos econômicos de Pedro Raul. A multa rescisória do atacante é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros (R$ 534 milhões) para o mercado externo. Seu contrato é válido até o final de 2028.

O próximo compromisso do Corinthians no Estadual é na quarta-feira (14), contra o Botafogo-SP, fora de casa. Depois, no domingo (18), a equipe terá clássico diante do Palmeiras, na Arena Barueri.