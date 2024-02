Partida entre Inter de Limeira e São Paulo será em Brasília, confirma FPF

O confronto está atrasado por conta da disputa da Supercopa do Brasil, em que o São Paulo foi campeão contra o Palmeiras. Mesmo com uma rodada a menos, o Tricolor Paulista é o líder do Grupo D, com 13 pontos.

O próximo compromisso do São Paulo será nesta quarta-feira, contra o Santos. Para o terceiro clássico do ano, a equipe comandada por Thiago Carpini entra em campo a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis.