Palmeiras cede empate ao Santo André no final e vê série de vitórias no Paulista interrompida

O jogo

Depois de um início parado, o Verdão teve oportunidade de ameaçar o gol adversário aos sete minutos. Zé Rafael cobrou a falta direto e carimbou a barreira do Santo André. A equipe da casa arriscou pela primeira vez aos dez minutos. Bruno Michel recebeu na entrada da área e mandou por cima do gols de Weverton. Pouco depois, Léo Passos assustou Weverton. O camisa 9 do Ramalhão e ex-Palmeiras invadiu a área e acertou a trave esquerda do goleiro.

O Verdão teve chance aos 13. Richard Ríos recuperou a bola, avançou e finalizou, mas a bola desviou na defesa e foi para fora. Aos 23, Flaco López quase marcou. Breno Lopes cruzou na área, pela direita e o argentino cabeceou no canto do goleiro, que fez a defesa. Na sequência, Zé Rafael recuperou a bola perto da área, abriu para Caio Paulista e o camisa 16 cruzou forte para Flaco, que não conseguiu o domínio e mandou a bola por cima do gol. Já aos 42, Caio Paulista recebeu de Ríos, dominou e tocou para Zé Rafael livre, mas o camisa 8 não acompanhou o lance e a bola saiu pela linha de fundo.

Antes dos dois minutos do segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar. Piquerez tocou no corredor pela esquerda, Zé Rafael ajeitou, Caio Paulista cruzou na medida e Flaco López, sozinho, aproveitou a chance para balançar a rede. Pouco depois, o Santo André respondeu. Após cobrança de escanteio, Léo Passes desviou de cabeça e viu Weverton defender. Aos sete, o goleiro palmeirense trabalhou novamente e defendeu a tentativa de Bruno Michel de dentro da área. Três minutos depois, Caio Paulista cruzou mais uma na área e Flaco cabeceou, mas mandou para fora e com perigo.

Com 15 minutos no relógio, o Verdão assustou de novo. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou na área, Breno Lopes tentou de bicicleta e Fabinho tentou de cabeça, mas Luiz Daniel defendeu. Pouco depois foi a vez de Gómez cabecear com perigo ao gol do Santo André após mais um escanteio. Aos 24, Flaco López soltou uma pancada da entrada da área e o goleiro fez grande defesa. Na sequência, o argentino aproveitou o cruzamento de Piquerez e deu um mergulho para cabecear e quase fazer o segundo. A bola pingou perto da linha e o goleiro defendeu.

O Palmeiras tomou um susto em um cabeceio perigoso de Enzo, de dentro da Área. Weverton fez boa defesa e evitou o empate. Contudo, pouco depois, aos 43, o Ramalhão deixou tudo igual. Após cobrança de escanteio, Lohan subiu e balançou a rede paar deixar tudo igual.