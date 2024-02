Novorizontino vence o Guarani e retoma vice-liderança do Grupo D do Paulistão

Na noite desta segunda-feira (12), Novorizontino e Guarani se enfrentaram, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelo encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista. Com gols do atacante Rodolfo, os donos da casa venceram por 2 a 0.

Assim, o Tigre se recupera da derrota sofrida para o Red Bull Bragantino e volta a vencer no Estadual. Com o resultado, a equipe chega aos 12 pontos e retoma a vice-liderança do Grupo D, ficando atrás apenas do São Paulo, que soma 13, mas tem um jogo a menos.

Por outro lado, o Bugre amarga a quarta derrota consecutiva na competição e continua na lanterna do Grupo B, com apenas quatro tentos conquistados. O time de Campinas é o segundo acima da zona de rebaixamento do Paulistão.