Na estreia no profissional, lateral de 17 anos do Santos sofre lesão muscular na coxa

Semana de clássico. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/Y0TM8MRnRO

? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

Em 2024, o defensor participou da última edição da Copinha e foi um dos destaques. Em cinco jogos, ele anotou um gol e distribuiu duas assistências.

Agora, o Santos foca no duelo contra o São Paulo, nessa quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. Com 16 pontos, o Peixe está na ponta do Grupo A e invicto há quatro jogos.