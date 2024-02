Morata tem lesão mais leve do que o esperado e deve voltar ao Atlético de Madrid em 20 dias

O Atlético de Madrid comunicou nesta segunda-feira que o atacante Álvaro Morata sofreu uma contusão óssea e um entorse do ligamento lateral interno do joelho direito. Apesar disso, a notícia não é das piores, já que existia a possibilidade do atleta ter rompido o ligamento cruzado anterior.

O tempo médio de recuperação para sua contusão é de 20 dias, enquanto a do LCA é de no mínimo seis meses. A expectativa é que ele já esteja disponível para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, em março.