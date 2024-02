Luisa Stefani e holandesa estreiam com vitória no WTA 1.000 de Doha

Luisa Stefani e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, estrearam com vitória, nesta segunda-feira, no WTA 1.000 de Doha. Elas passaram pela cazaque Anna Danilina e pela ucraniana Nadiia Kichenok com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (10-8). Pelas oitavas de final, vão enfrentar, nesta quarta, as russas Anastasia Potapova e Vera Zvonareva.



"Muito feliz com a vitória de hoje, minha primeira aqui em Doha. Sempre muito difícil a adaptação de Abu Dhabi para cá. Tive pouco tempo. Acabei treinando pela primeira vez aqui com a Demi. Jogamos à noite, saímos de quadra algo como 23h40, no horário daqui. No fuso de Abu Dhabi, seria perto de 1 da manhã", descreveu.

"Então, é difícil. Mas foi uma ótima maneira de dar esse primeiro passo. O principal hoje foi jogarmos bem nos pontos importantes. Temos agora uma nova chance de evoluir e ir melhor na próxima rodada. Vamos para cima", acrescentou Luisa, 16ª no ranking mundial de duplas.