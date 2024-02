Liberado pelo Juventude, Nenê participará de encontro de lendas do PSG no Catar

De acordo com o Juventude, a liberação para a viagem estava acordada com a diretoria desde dezembro, quando o Nenê renovou contrato com a equipe de Caxias do Sul. O meia jaconero carregará consigo camisas e outros itens do clube alviverde, que serão presenteados a autoridades e personalidades durante a passagem do atleta pelo Catar.

Após retorno ao Brasil, Nenê retoma os treinamentos no Papo, quando aumentará a carga de trabalhos para ficar à disposição do técnico Roger Machado para a disputa da sequência do Campeonato Gaúcho. O Juventude figura na terceira colocação do Estadual, com 13 pontos ? três a menos que os líderes Internacional e Grêmio.