Lesionado, Lucas aparece ao lado de Nestor e Igor Vinícius durante recuperação e afirma: "Falta pouco"

Além dos três, o lateral direito Rafinha também compõe a lista de lesionados no São Paulo. O experiente jogador se machucou na partida contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, e está em uma fase mais inicial do tratamento, longe dos trabalhos no gramado.

Ainda sem poder contar com Lucas, Rodrigo Nestor, Igor Vinícius e Rafinha, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi. A equipe comandada por Thiago Carpini lidera o Grupo D do Paulistão, com 13 pontos.