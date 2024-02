Haaland bate mais um recorde do Campeonato Inglês pelo Manchester City

Além disso, o centroavante de apenas 23 anos é artilheiro da Premier League na temporada atual. Ele balançou as redes 16 vezes em 18 jogos.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, não poupou elogios para Haaland e para o meio-campista Kevin de Bruyne após a última partida.

Esses caras nos ajudam a vencer jogos. O jogo de hoje foi a prova. Eles têm qualidades especiais, esses caras. Eles têm a capacidade de, no final, de criar algo que não está nas estatísticas, nem nos livros

Pep Guardiola.

Os Citizens entram em campo novamente amanhã (13), às 17h (de Brasília), contra o Copenhagen pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Parken, na Dinamarca.

No torneio europeu, o atacante também possui alguns recordes. Mesmo com a pouca idade, ele já está no top 20 de maiores artilheiros da história da competição, com 40 gols em 35 partidas, sendo o único a estar na lista com menos de 58 jogos.