Gustavo Henrique se diz 100% para estrear no Corinthians e mira titularidade com António Oliveira

O zagueiro Gustavo Henrique, reforço do Corinthians para essa temporada, concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira (12). Entre os tópicos abordados, o defensor falou da sua parte física e da busca pela titularidade com o técnico António Oliveira.

O beque foi anunciado no dia 15 de janeiro, mas foi relacionado pela primeira vez no último domingo (11), contra a Portuguesa. Nos exames médicos, o atleta foi diagnosticado com um desequilíbrio muscular entre as pernas.

"Hoje me sinto 100% já, quando cheguei vinha treinando normal. E quando cheguei aqui, com essa excelência inteira que o clube tem, constataram que havia um desequilíbrio muscular. Entraram em um acordo que o Valladolid pagaria meu salário nesse período de recuperação. Hoje me sinto bem, preparado. Estou 100% e espero ajudar o Corinthians agora", comentou Gustavo, ao lado de seu filho Bernardo, de apenas oito anos.