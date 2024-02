Santos: Felipe Jonatan e Furch se unem ao elenco em São José do Rio Preto

Nesta segunda-feira, o lateral esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Julio Furch se juntaram ao elenco do Santos em São José do Rio Preto. A dupla foi desfalque no último duelo.

O defensor se recupera de uma pancada no tornozelo, enquanto o centroavante ficou de fora dos últimos dois jogos por conta de dores no adutor direito. Com a integração, existe a possibilidade deles estarem à disposição contra o São Paulo.

Já Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda) deve ser desfalque novamente, assim como Kevyson (lesão grave no joelho), Jorge (cirurgia no joelho) e Souza (lesão muscular na posterior da coxa). Cazares (pancada no tornozelo) é outro que pode voltar a atuar no San-São.