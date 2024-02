Recebido com flores, Neymar volta ao Al-Hilal após quatro meses no Brasil

Longe da Arábia Saudita desde outubro, Neymar voltou ao Al-Hilal nesta segunda-feira (12). O craque brasileiro está se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo e chegou a Riad a bordo do seu próprio avião. Ele foi recebido com flores pelo clube.

Neymar está afastado dos gramados desde outubro. O meia rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante uma partida pela Seleção Brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, o craque fez todo o tratamento, inclusive sua cirurgia, no Brasil.

"Bem vindo de volta a Riad, nosso mágico brasileiro", escreveu o Al-Hilal.