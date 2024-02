"É frustrante", diz Ramon Menezes após Brasil ficar de fora das Olimpíadas de Paris

"O jogo muitas vezes é feito de detalhes. Estávamos com o controle da partida, tínhamos acabado de criar as duas melhores oportunidades do jogo, com Gabriel Pec e John Kennedy, mas num detalhe, numa jogada sobre a qual havíamos conversado com nossos jogadores, o Barco teve a chance fazer o cruzamento para Gondou marcar o gol", contou.

Em três jogos no quadrangular final, o Brasil venceu apenas um e perdeu dois, somando apenas três pontos. Na frente ficaram a própria Argentina e o Paraguai, que garantiram a classificação para as Olimpíadas de 2024.