Douglas Luiz rebate comentário de Ferdinand sobre comemoração de gol contra o United

No último domingo, o Manchester United venceu o Aston Villa, fora de casa, por 2 a 1. O gol dos mandantes foi marcado pelo brasileiro Douglas Luiz, que chega a 11 participações em gol (sete gols e quatro assistências) nesta edição do Campeonato Inglês.

Depois de marcar, Douglas fez uma "dança" na comemoração em direção ao zagueiro adversário Varane. O gesto lembrou as provocações que o goleiro argentino "Dibu" Martínez, do Aston Villa, fez durante a Copa do Mundo. Vale lembrar que Varane é francês e foi derrotado na final do Mundial pela Argentina do arqueiro.

O zagueiro lendário dos Red Devils, Rio Ferdinand, não gostou muito da provocação e tirou sarro do brasileiro: "Você está bem, Douglas Luiz?" seguido de vários emojis de risos. O volante rebateu a publicação em tom humorado: "Estou bem, obrigado. É apenas época de Carnaval no Brasil"