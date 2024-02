Com time misto, Palmeiras está definido para duelo contra o Santo André; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, que acontece na noite desta segunda-feira. O treinador Abel Ferreira fez algumas mudanças em relação a sua última escalação e mandou a campo um time misto.

Para esta partida, a equipe alviverde conta com os desfalques dos atacantes Dudu, Bruno Rodrigues e Endrick. Os dois primeiros estão se recuperando de cirurgias no joelho direito. Já Endrick estava à serviço da Seleção Brasileira Pré-Olímpica e esteve em campo no último compromisso do Brasil no Pré-Olímpico no último domingo.

Além deles, o lateral direto Mayke, com lesão na coxa direita, também é baixa. O camisa 12 também ficou de fora da partida contra o Ituano, em Barueri, na última rodada. O atacante Lázaro, recém contratado, ainda não foi relacionado.