Com gol de Felipe Vizeu, Criciúma vence Avaí e aumenta vantagem na liderança do Catarinense

Nesta segunda-feira, o Criciúma aumentou ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Catarinense. No Estádio da Ressacada, pela sétima rodada da competição, a equipe venceu por 3 a 2, com direito a gol do atacante Felipe Vizeu.

Em sete jogos disputados, o Criciúma contabiliza 18 pontos, com cinco de vantagem para o vice Marcílio Dias. O Avaí, por sua vez, soma 11 e permanece na quarta colocação do Catarinense. Os mandantes, assim, perderam a chance de encostar na liderança.

Pela oitava rodada do Estadual, o Criciúma volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Brusque, no Estádio Heriberto Hulse. Já o Avaí visita o Figueirense no sábado, no Orlando Scarpelli, às 16h30.