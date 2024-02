Com dois gols no fim, Chelsea vence Crystal Palace de virada no Inglês

O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 1 neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. A equipe virou e ampliou a vantatem com dois gols nos acréscimos.

Com 34 pontos, o time de Pochettino está na 10ª colocação da Premier League. Já os mandantes ocupam a 15ª posição, com 24.

Em seu próximo compromisso pelo Campeonato Inglês, o Chelsea enfrenta o Manchester City nesse sábado, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Crystal Palace volta a campo para pegar o Everton no próximo dia 19, às 17h, no Goodison Park.