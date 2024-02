Com dérbi e jogos do Paulista, Palmeiras tem semana intensa pela frente

Na manhã do último domingo, o Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Santo André, válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola nesta segunda-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

O Palmeiras terá uma semana intensa pela frente. Jogo contra o Santo André hoje (12) e, na terça-feira, retorna aos treinamentos e inicia os preparos para o próximo confronto do estadual. Na quarta-feira, já ajusta os últimos detalhes para a partida contra o São Bernardo.

Na quinta-feira, o Palestra Itália segue com a sequência de jogos fora de casa e visita o São Bernardo. O confronto está marcado para as 19h30, no Estádio Municipal 1° de Maio, pela oitava rodada da fase de grupos do Paulistão.