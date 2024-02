Com contrato perto do fim, Welington ganha sequência no São Paulo após saída de Caio Paulista

Além dele, Carpini conta apenas com o jovem Patryck para a lateral esquerda. O jogador de 21 anos, porém, não vem ganhando muito espaço. Ele jogou apenas diante do Água Santa, quando o São Paulo entrou em campo com um time reserva após o título da Supercopa.

Em meio a este cenário, portanto, Welington vai ganhando cada vez mais espaço e tenta provar o seu valor para, quem sabe, ter o seu contrato renovado. O atual vínculo é válido apenas até o final deste ano. Além disso, Carpini já declarou em entrevista coletiva que busca por um novo nome para o setor.

"São cerca de 70 jogos na temporada, é muita coisa. Ainda estamos buscando situações pontuais. Com a não permanência do Caio (Paulista), ficamos com o Welington e temos o Patryck, que é um jovem promissor também, mas talvez precisemos fortalecer um pouco mais", disse o comandante.

Em 2023, o lateral entrou em campo em 32 compromissos, sendo 23 como titular. Ele dividia a posição com Caio Paulista, que acabou acertando a sua transferência para o Palmeiras neste início de temporada.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Santos, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 19h30 (de Brasília).