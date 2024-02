Carille diz o que espera no San-São e ratifica desejo de contar com quarteto

Após o empate por 2 a 2 contra o Mirassol, o Santos foca no duelo contra o São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão. Para o San-São, Carille espera contar com a volta do quarteto.

Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda), Cazares (pancada no tornozelo), Felipe Jonatan (pancada no tornozelo) e Furch (dores no adutor) são dúvidas para o duelo.

"Não tenho informação sobre esses atletas ainda. Não sei como foi o fim de semana, capaz de eles nos passarem hoje ou amanhã cedo. Se eles estiveram à disposição, quero que eles estejam junto com a gente, iniciar ou participar de uma parte do jogo. A gente agora com calma começa a analisar bem", afirmou.